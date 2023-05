Fiorello stuzzica Raimondo Todaro | ' Ci sarai l' anno prossimo ad Amici?' La risposta del ballerino spiazza i fan

La risposta della ballerina fa sperare i fanRaimondo Todaro Amici si è concluso da pochi giorni, ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, ...Anche, che lo ha ospitato a Viva Rai 2! nella puntata in onda il 29 maggio, non ha perso l'occasione per stuzzicarlo su questo punto. Todaro insieme al corpo di ballo ha reso omaggio a Tina ...l'insegnante del talent sull'ultima edizione: 'L'hai tenuta accesa' Ormai lo showman di Rai2 con i suoi ospiti, ma anche con colleghi non presenti, è un fiume in piena e non si ...

Amici, Fiorello stuzzica Raimondo Todaro sulla nuova stagione: ci sarà Cosa svela l'insegnante ilmessaggero.it

Raimondo Todaro è stato ospite di Fiorello nella puntata odierna di Viva Rai2 . Viste tutte le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa un possibile addio… Leggi ...Amici si è concluso da pochi giorni ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, in particolare, è un quesito che al ...