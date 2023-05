Finals U20 femminile | in palio lo scudetto | esordio con Teramo per la Jomi

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ tempo di tornare di nuovo in campo per le giovanissime atlete dellaSalerno. Dopo aver fatto benissimo, con un percorso netto, nelle precedenti due fasi della Youth League Under 20, le ragazze allenate da coach Francesco Ancona sono pronte a cominciare la corsa. Si aprono domani, mercoledì 31 maggio, infatti, leU20. Otto le squadre che si contenderanno il titolo e che, quindi, si sfideranno in Abruzzo sui campi di Chieti e Pescara per cinque giorni, con gare in programma fino al prossimo 4 giugno.in finale al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara per le salernitane che, alle 18 di domani, affronteranno il, con un gruppo costituto per buona parte dalle atlete fresche di vittoria dello...

