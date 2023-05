Finale Europa League | Roma in fermento | sei maxi schermi all’Olimpico

(Di martedì 30 maggio 2023) Manca pochissimo, poco più di 24 ore, per ladicontroe Siviglia. Il momento della verità per Mourinho e squadra è arrivato: un passo soltanto per trionfare inun anno dopo l’ultima volta. Come lo scorso anno per ladi Conferencecontro il Feyenoord, anche per la sfida contro il Siviglia, l’Olimpico sarà la meta e il posto in cui guardare insieme la partita. Saranno, infatti, sei idell’Olimpico che manderanno in onda la partita con uno stadio che sarà comunque tanto affollato. Per questo sono stati montati sei(2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud) allestiti sui quali domani verrà trasmessa la partita contro il Siviglia in ...

ossia Conegliano e Vakifbank: con le Campionesse d'la Egonu ha alzato anche la Coppa di ... qualunque sarà il risultato, Martin ha già vinto la sua scommessa. Anzi, l'ha letteralmente ... L'idea di andare a giocare innon è che gli piacesse tanto, ma l'orizzonte non pareva ...Tutto pronto per ladiLeague tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest: le parole di Jose Mourinho in conferenza stampaBUDAPEST - Ci siamo. La Roma è arrivata a Budapest per ladi...

Tutto pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest: le parole di Jose Mourinho in conferenza ...La finale si gioca a Budapest, in Ungheria, dove i giallorossi di Jose’ Mourinho sfideranno il Siviglia in una partita che vale una stagione e forse qualcosa in piu’. Ma la ‘sfida’ per la sicurezza si ...