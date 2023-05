Figc |  «Dalla prossima stagione pubblici alcuni audio arbitro-Var»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 maggio 2023) Il Consiglio federale delladi oggi ha dato molte notizie importanti sullache verrà. Gravina all’inizio si è congratulato con le vincitrici dei trofei nazionali augurando buona fortuna alle italiane in lotta nelle finali europee. Successivamente, la riunione ha deliberato alcune grosse novità per la2023-2024. Due sono le notizie principali: la prima riguarda la possibilità,, di godere deglitra arbitri e Var in determinate circostanze, soprattutto in highlights scelti sui canali ufficiali della. La seconda riguarda le nuove modalità con cui saranno regolamentate le norme per ripescaggi e riammissioni, con uno stop alle deroghe infrastrutturali.: «...