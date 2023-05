Fiaccole | lacrime e dolore incolmabile | “Il nostro grido arrivi in cielo ad Emilio | Pamela ed Ema” Foto

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn lungo corteo scandito daquello che, partito da Piazza Mazzini, ha percorso tutto il centro storico di Ariano Irpino per arrivare a Piazza Plebiscito. E’ l’omaggio reso aed Emanuele, i tre trentenni morti tragicamente in un incidente stradale., da parte della comunità del Tricolle e in generale di tutti i paesi dell’arianese, a partire da Melito e Montecalvo, Comuni di residenza di due delle tre vittime. Una iniziativa fortemente voluta dalla Diocesi Ariano- Lacedonia con in testa il Vescovo Sergio Melillo, e dalle associazioni cittadine. Ma a sfilare per le strade arianese cone pallincini bianchi e soprattutto tanto, sono i pià giovani, quella grande famiglia che Emlio era riuscito a costruire nel suo bar, ...

