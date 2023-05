Festa dell’Ascensione | manifestazione equestre popolare dal 1792

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Fondazione Real Sito di Carditello celebra la, l’antica manizioneorganizzata nel galoppatoio sin dal, nel segno delle incursioni teatrali e delle rievocazioni storiche, con esibizione di danzatrici in costume ed esposizione di abiti talari di epoca borbonica. Una grande, promossa dalla Fondazione guidata dal presidente Maurizio Maddaloni, che segna anche il ritorno definitivo a Carditello della Pala d’Altare (datata 1788) di Carlo Brunelli – pittore di corte molto stimato da Ferdinando che gli affidò importanti lavori anche nelle altre residenze reali – originariamente collocata sull’altare della chiesa dedicata all’Ascensione, per poi essere inserita nella sezione dedicata al Real ...

Grandeoggi a Kathmandu e in tutto il Nepal per celebrare i 70 anni ...il Nepal per celebrare i 70 anni dalla prima scalata'... in parallelo a unasull'Annapurna, ha riportato 3,7 ......sono ore di permesso che ogni dipendente matura dal momento'... San Giuseppe (19 marzo),(può cadere tra il 30 aprile ... Corpus Domini (anche questa è unamobile, che segue la ......era l'imbarcazione di rappresentanza del Doge durante le...rappresentanza del Doge durante ledella Sensa (l') ... è stata ospitata una scuola di nodi per bambini nell'ambito'...