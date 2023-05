Fertilità maschile | qualche consiglio per tenerla ‘attiva’

Leggi su moltouomo

(Di martedì 30 maggio 2023) Gli studi sullain Occidente hanno fotografato una situazione non tanto rosea per il futuro dei maschi occidentali. Secondo i dati in neppure 40 anni la concentrazione degli spermatozoi presente nel liquido seminale si è ridotta del 52.4%. Nel 1970 la concentrazione degli spermatozoi in ogni ml di liquido seminale era di 101 milioni per poi scendere a 49 milioni per ml nel 2018. Un trend che se dovese continuare potrebbe portare a un vero e proprio tracollo dellaentro il 2070. La Società Italiana di Andrologia (SIA) ha dichiarato che la perdita ditra gli uomini potrebbe diventare un problema irreversibile per l’intera specie umana. I pericoli allaprovengono dagli stili di vita dannosi per la salute, ...