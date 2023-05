“Fermato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ha accoltellato l’insegnante”

(Di martedì 30 maggio 2023) È in stato di fermo perilche ieri in un istituto di Abbiategrasso (Milano) hadi italiano e storia alle spalle. La notizia è riportata dal Corriere.it. La docente è stata sottoposta a lungo intervento chirurgico (sei ore). I medici si sono dovuti occupare di tre ferite alla testa di 20 centimetri, con anche una frattura cranica, una ferita di 10 centimetri alla scapola e una incisione al braccio, all’arteria ulnare di quindici centimetri, con lesione anche ai tendini. Proprio per questa ultima ferita è stata operata dalla équipe di chirurgia plastica dell’ospedale di Legnano ed ora si trova ricoverata nel reparto di chirurgia plastica. Il suo decorso è giudicato buono. La prognosi è di 35 giorni. Il ragazzino, trasferito in ...

Si ètra qualche pianta, poi è ripartito nella caduta. Mia figlia me lo raccontava in ... c'era anche la figlia del primo cittadino, ora in ospedale in osservazionealcune ferite che le ...Il ragazzo si èsolo dopo che un uomo si è messo in mezzocercare di farlo ragionare. "Ora capisco quando uno viene aggredito in modo così violento, quanto si ha paura e quanto ci si ...come è precipitato quest'autobus se ce la caviamo con qualche ferito è un miracolo' ha detto ... non è andato fino in fondo subito, probabilmente si ècontro qualche pianta, poi è ...

Fermato per un controllo, in auto ha 5 chilogrammi di hashish RomaToday

È arrivata l'attesa delibera di Giunta, nominati i Direttori Generali delle Ast, le Aziende sanitarie territoriali che dal primo gennaio 2023 hanno sostituito l'Asur: Giovanni ...Il sindaco Beppe Sala ha annunciato di aver avviato la procedura per un provvedimento disciplinare nei confronti degli agenti della Polizia Locale ...