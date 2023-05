Fedez | Annalisa e Articolo 31 preparano la coreografia per Disco Paradise | il video è virale su TikTok

sposa l'imprenditore Francesco Muglia: 'Metterei in musica anche la gravidanza'annunciano il nuovo duetto: il 25 maggio arriva 'Disco Paradise' con J - Ax La coreografia di ...Partiamo da un necessario presupposto: parliamo di tormentoni, non di opere d'arte , parliamo di canzoni destinate nel caso migliore a far ballare qualcuno per una sola estate e magari ad essere ...La corsa a sfornare tormentoni "collaborativi" è sotto gli occhi di tutti . Dae gli Articolo 31, da Bresh, Ernia e Fabri Fibra, fino a Mengoni ed Elodie . Non passa settimana senza l'uscita di un brano dalle atmosfere soft, pensato per cavalcare l'estate come ...

Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 provano il balletto: il video è virale La7

Annalisa spiega la coreografia di Disco Paradise a Fedez e agli Articolo 31. Almeno ci prova, stando a quanto pubblicato sulle loro pagine social. Il nuovo singolo "Disco Paradise" punta ...Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 provano il balletto della nuova hit estiva "Disco paradise" . "Annalisa ci introduce nel magico mondo della danza", il video è stato pubblicato da Fedez su TikTok.