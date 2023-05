Fazio | Annunziata e la tv | piccolo elogio dell’uomo per tutte le stagioni

(Di martedì 30 maggio 2023) L’espressione è tornata alla ribalta con gli addii alla Rai di Fabioe Lucia. Nessuno dei due è stato cacciato dai nuovi vertici della televisione pubblica. Entrambi hanno deciso, legittimamente, di lasciare l’azienda. Il conduttore di ‘Che tempo che fa’ ha annunciato di andare via perché “non sono un uomo perle”. La stessa motivazione è stata avanzata dalla giornalista (una delle mie preferite, in passato anche presidente della Rai), che ha specificato: “Non condivido l’operato del governo”.Le trovo due spiegazioni incomprensibili perché penso che essere “uomo perle” sia una virtù e non un difetto, una garanzia di indipendenza. Sennò torniamo all’idea dell’ “intellettuale organico”: si può essere “intellettuale” e “organico” allo stesso ...

Chi ci sarà al posto di LuciaMa anche o soprattutto: come supplire all'uscita di volti notissimi, agli occhi dell'Italia televisiva e nazional - popolare, come quello di FabioLa ...Estratto da www.open.online michele santoro a dimartedi 8 Per la Rai gli addii di Fabioprima e Luciadopo sono stati certamente una perdita 'perché sono professionisti validi' dice Michele Santoro che però ...Argomenti minori centocelle ragazzi scomparsi Video del giorno Santoro senza filtri su: "L'azienda ci perde ma io non li sopporto"

Santoro senza filtri su Fazio e Annunziata: «Non li sopporto» Corriere TV

Da Mediaset Nicola Porro per il momento non avrebbe alcuna intenzione di spostarsi. È lo stesso giornalista a cercare di chiudere una volta per tutte le voci che lo descrivono da giorni in trattativa ...I più modernisti del nuovo corso Rai - a loro piacerebbe anche essere chiamati futuristi - ironizzano bonariamente: «Qui, se non ci andiamo piano, finisce che viene resuscitato ...