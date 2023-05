Fattorino 22enne trova un portafogli con 500 euro e lo restituisce al proprietario | ' Era la cosa giusta da fare'

(Di martedì 30 maggio 2023)ste con unsmarrito con 500dentro? La tentazione stuzzica anche i più onesti. Ma per Pietro Diani,e studente di 22 anni, non c'erano dubbi. 'Ieri stavo rientrando ...

Fattorino 22enne trova un portafogli con 500 euro e lo restituisce al proprietario: «Era la cosa giusta da far leggo.it

Cosa fareste con un portafogli smarrito con 500 euro dentro La tentazione stuzzica anche i più onesti. Ma per Pietro Diani, fattorino e studente di 22 anni, non c'erano dubbi. «Ieri stavo rientrando ...Pietro, 22 anni, ha subito rintracciato il proprietario, che lo ha ricompensato con 50 euro. Il giovane studia e lavora sia come allenatore di calcio che come fattorino ...