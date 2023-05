F1 subito in pista a Barcellona e la Ferrari è al bivio | salto di qualità o si può già archiviare il 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023)back-to-back per la F1 dopo la bella gara di Montecarlo. Si corre in Spagna per il settimo appuntamento del Mondiale e si fa tappa sul circuito di Montmelò (), lo storico tracciato che si trova in calendario ininterrottamente dal 1991. Unaamata e che regalerà senz’altro spettacolo, coi suoi lunghi rettilinei, curve veloci (una, la chicane dell’ultima curva, eliminata per rendere laancor più veloce) e tre zone DRS che possono fare la differenza. Basterà per frenare la cavalcata irresistibile di Max Verstappen, quattro vittorie e due secondi posti nelle prime sei gare, già leader incontrastato del campionato? Difficile dirlo, probabilmente no. La, però, ci prova. Non solo: è giunta ormai al, perché dopo questa gara saremo a un terzo della ...