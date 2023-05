F1 | i precedenti della Ferrari nel GP di Spagna Quanti trionfi in terra iberica | ma l’ultimo risale a dieci anni fa!

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) La Formula Uno resta nello scenario medineo. Giust’appunto dopo Montecarlo, domenica 4 giugno il Circus gareggerà al Montmelò, l’autodromo edificato sulle colline nei pressi di Barcellona, dove andrà in scena il Gran Premio di. Si tratta di una gara alla quale laè particolarmente legata, se non altro perché di tanto in tanto i successi raccolti dal Cavallino Rampante si sono rivelati particolarmente significativi, oppure estremamente emozionanti. La Scuderia di Maranello ha primeggiato nel GP iberico 12 volte, la prima delle quali nel lontano 1954 per merito di Mike Hawthorn. Fu, però, a tutti gli effetti una sorta di affermazione ante litteram. Bisogna aspettare due decenni prima di rivedere una Rossa passare per prima sotto la bandiera a scacchi. Al riguardo, quanto accade a Jarama nel 1974 è un accadimento ...