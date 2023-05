F1 GP Spagna 2023 | Vasseur | “Lecito essere ottimisti per Barcellona”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 maggio 2023) Il team principal della Ferrari, Frederic, ha parlato alla vigilia del GP didi F1. Ecco le sue parole riportate da Sky: “Stiamo lavorando duramente, porteremo degli aggiornamenti ma questo non vuol dire cambiare filosofia. Quando a Montecarlo, abbiamo commesso degli errori, ma non penso che sia stato un disastro. Abbiamo commesso degli errori come team e piloti, ma non è stata una questione di feeling. Quello che è accaduto sarebbe stato frustrante per chiunque, figuriamoci per chi, come Leclerc, correva a casa sua. Ma è in questi casi che dobbiamo tenere la testa alta. La stagione è ancora lunga e non è certo l’unica in calendario. Dobbiamo ripartire asperando di fare un grande fine settimana”. E ancora: “Sabato abbiamo commesso un errore che ci è costato caro, perché credo che ...