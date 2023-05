Evoluzione e rivoluzione nel prossimo Festival della Parola a Chiavari

(Di martedì 30 maggio 2023) di Giordano Casiraghi Decima edizione per ildiche si terrà dall'1 al 4 giugno. Quest'anno lad'ordine delsarà ¿Ri(e)voluzione? perché una...

Quest'anno la parola d'ordine del Festival sarà ¿Ri(e)voluzione perché unadei diritti, delle emozioni, delle opportunità green, ma anche della tecnologia può essere puraSi ...... circa sei milioni di euro le risorse impegnate per l'e l'adeguamento degli applicativi. Con una recente delibera la giunta regionale ha dato avvio ai lavori: unache garantirà,...... argomenti, linguaggi, tecniche e approcci, sempre in continua, proprio come il ... aprendo le porte alla tanto discussa quartaindustriale, il nostro sistema scolastico sembra ...

La trasformazione del lavoro. Rischi e speranze dell’innovazione tecnologica Il Bo Live - Università di Padova

Dal 1 al 4 giugno tantissimi appuntamenti con tra gli altri Sabina Guzzanti, Francesca Fagnani, Rocco Tanica, Luca Mercalli e Guido Harari.I servizi digitali implementati dal Comune di Pistoia nel corso degli ultimi anni consegnano una posizione di sicuro prestigio per la macchina amministrativa, secondo quanto riportato dal report prese ...