Europee | Rotondi | ' conosco Ppe | non frega niente di fiamma nel simbolo di Fdi'

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Per comei Popolari europei -e lasciatemi la presunzione di conoscerli meglio di altri- vi assicuro che dellaneldi Fdi a loro non puòre di meno". Lo scrive su Twitter Gianfranco

... possa correre nelle fila del partito guidato da Elly Schlein , alle elezionidel 2024. 'L'... L'ipotesi shock avanzata da Gianfranco'Adesso il governo e i nuovi potenti del servizio ...Interessante intervista a Gianfrancosu Formiche.net (si può leggere qui ) in cui il parlamentare, oggi nel gruppo di Fratelli d'... sarà terreno di sfida per le prossime elezioni...Le mosse italiane sullo scacchiere internazionale, dice a Formiche.net Gianfranco, sono dettate da una premier che ha davanti a sé cinque anni di governo, guida il maggiore ...dopo le...

Europee: Rotondi, 'conosco Ppe, non frega niente di fiamma nel ... La Nuova Ferrara

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Per come conosco i Popolari europei -e lasciatemi la presunzione di conoscerli meglio di altri- vi assicuro che della fiamma nel simbolo di Fdi a loro non può fregare di m ...In una fase caratterizzata da tensioni sarebbe comprensibile che l’elettorato chiedesse il conto a chi gestisce il paese: per questo il risultato del centrodestra è ancora più clamoroso ...