Europa League | Pellegrini | carichi dopo parole Mourinho su futuro

Vincere e poi lasciarsi. O forse no. C'è un segreto tra Mourinho e i suoi giocatori che verrà svelato solo domani sera, dopo la finale diche vede la Roma sfidare il Siviglia a Budapest. "Ho parlato con i due capitani Pellegrini e Mancini " spiega il tecnico giallorosso - e loro sanno quello che penso io. A differenza del ...José Mourinho ha presentato in conferenza stampa la finale diche domani sera vedrà la Roma sfidare il Siviglia di José Luis Mendilibar . Tanti i temi sul piatto, dalla possibilità di vedere in campo Paulo Dybala , al futuro in giallorosso, ...Così il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini alla vigilia della Finale dicon il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest. "Arriviamo qui consapevoli - aggiunge il capitano giallorosso -...

L'allenatore degli spagnoli, nella conferenza stampa prima dell'atto conclusivo dell'Europa League, ha parlato della sfida con la squadra di ...Paulo Dybala potrà essere impiegato da Josè Mourinho nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia di domani, 31 maggio. A dirlo è stato lo stesso tecnico ...