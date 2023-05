Europa League | Siviglia-Roma | giallorossi a un passo dal bis ma le quote premiano gli spagnoli

(Di martedì 30 maggio 2023) Mourinho e la sua imbattibilità nelle sfide valevoli per la vittoria in una coppa europea contro il, sempre vincente in sei...

"Dybala ci sarà", dice Mou a margine della conferenza stampa prima della finale di, senza però aggiungere dettagli su quando la Joya scenderà in campo. Per quanto riguarda il suo futuro,...Alla vigilia della finale dicontro il Siviglia, l'allenatore della Roma, José Mourinho, parla in conferenza stampa del suo futuro ...Vincere e poi lasciarsi. O forse no. C'è un segreto tra Mourinho e i suoi giocatori che verrà svelato solo domani sera, dopo la finale diche vede la Roma sfidare il Siviglia a Budapest. "Ho parlato con i due capitani Pellegrini e Mancini " spiega il tecnico giallorosso - e loro sanno quello che penso io. A differenza del ...

Europa League: Mourinho, 'Dybala ci sarà' - Calcio Agenzia ANSA

Inter, Roma e Fiorentina rispettivamente finaliste di Champions League, Europa League e Conference League: le tre principali competizioni europee per club quest'anno vedono tutte una squadra italiana ...