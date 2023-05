Estorsione ad Appendino | chiesti 9 anni per l’ex portavoce Luca Pasquaretta

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 30 maggio 2023) Novedi carcare. E’ la richiesta del pubblico ministero Gianfranco Colace nei confronti didi Chiara, quando l’attuale deputata M5s era sindaca di Torino, a processo per le accusa dinei confronti die della viceministro Laura Castelli per una vicenda che risale al 2018. Entrambe non si sono costituite parte civile e laha sempre affermato di non essersi mai sentita ricattata. L'articolo proviene da Nuova Società.