Esperti Sima | ' 8 italiani su 10 respirano aria malsana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Ottosu dieci". A lanciare l'allarme sull'aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie sono glidella- Società italiana di medicina ambientale. I dati sono stati illustrati oggi all'evento ‘Liberi di respirare' organizzato da Consulcesi Group in vista della Giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno. Cheglie più in generale gli abitanti dell'Europa? A scattare una fotografia della situazione, e a proporre possibili soluzioni, è la stessadurante l'incontro che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali e scientifici, tra i quali Fabio Massimo Castaldo, ...