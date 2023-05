Ensi & Nerone | la tracklist del joint album Brava gente e le prime date estive

(Di martedì 30 maggio 2023)è ildi, tra i rapper di spicco della musica italiana, unaricca di collaborazioni e i primi live dell’estate 2023 Fuori da venerdì 2 giugno(OSA under exclusive license to Believe Artist Services), ildi. Il progetto discografico si compone di 12 tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni con Salmo, Shari, Silent Bob e Speranza.è unche racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese ma ...

Cambio di registro per Tagli come sorrisi, una traccia introspettiva in cui& NERONE si mettono a nudo raccontando le preoccupazioni e i turbamenti di ogni giorno. Un tocco di femminilita' e' ...IL TOUR A partire da giugno& NERONE daranno inizio al "BRAVA GENTE SUMMER TOUR" e torneranno finalmente nel loro habitat naturale, il palco, dando a performance esplosive ed esibendosi per la ...e Nerone " "Brava gente" Anticipato dal brano "King Kong VS. Godzilla", un nuovo singolo prodotto da Salmo, i due pesi massimi del freestyle e del rap italianoe Nerone pubblicheranno il ...

Un nuovo progetto discografico che racconta l'italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film "The Good Fellas" di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip h ...