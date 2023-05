Energia | Engie | impianto Mazara tassello strategia rinnovabili in Italia

(Di martedì 30 maggio 2023) Coniugare la produzione dirinnovabile a quella delle colture agricole del territorio, in un rapporto virtuoso fra tecnologia e ambiente. È quanto sta accadendo in Sicilia, adel Vallo, dove, grazie alla collaborazione di due grandi aziende,e Amazon, è stato inaugurato il più grande parco agrivoltaico inallacciato alla rete. Un investimento da 100 milioni di euro - finanziato grazie a un Green loan da Cdp, Societé generale e Bnp Paribas - che ha consentito la realizzazione di questo immenso parco di 115 ettari, equivalenti a 161 campi da calcio, con una capacità di 66 megawatt generata da oltre 120 mila pannelli. Pannelli sotto cui, e qui sta la novità, verranno coltivate alcune delle varietà agricole del territorio: foraggio, in particolare, ma anche campi sperimentali per la produzione ...

