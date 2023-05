Emilia Romagna | al di là del cambiamento climatico | la responsabilità della politica è enorme

(Di martedì 30 maggio 2023) di Savino Balzano Se c’è una cosa che davvero non sopporto è vedere i politici in televisione con indosso la felpaProtezione Civile all’indomani di una tragedia come quella che ha colpito la nostra. Lo ha fatto di recente anche Stefano Bonaccini e penso che davvero abbia perso l’occasione per smentire una prassi banale e desolatamente prevedibile. Sia chiaro, la sua non è che l’ultima manifestazione di unacon la p minuscola, che letteralmente prova a mettere una toppa dinanzi agli effetti di mancate scelte, di scelte tardive o di scelte semplicemente scellerate. Laprova ad ammantarsi di eroismo: quella felpa rappresenta tante donne e tanti uomini che di eroico qualcosa hanno per davvero e che nel fango e nelle macerie provano a contenere i danni, a salvare vite ...

