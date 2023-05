Elon Musk vola in Cina per fare nuovi affari con Xi I colossi Usa scaricano Biden | No al decoupling tech

, sale sul suo jet privato per lasciare Pechino alla volta di Shanghai. Nella capitale cinese l'amministratore delegato di Tesla nonché patron di Twitter e SpaceX, ha incontrato diversi ...New York, 31 mag. La piattaforma Twitter e' stata valutata un terzo di quantoha pagato in ottobre per acquistarla, quando aveva sborsato 44 miliardi per acquistarla. A dichiarare la riduzione di valore e' stato lasset manager Fidelity, che possiede una quota di ...La lettera è stata firmata da centinaia di ricercatori e dirigenti di Ai, tra cui. La speranza di Tegmark è che il nuovo appello sproni i governi e l'opinione pubblica a prendere più ...

Elon Musk in Cina per Tesla: "Crescita nel Paese" La Gazzetta dello Sport

I numeri li ha forniti una delle società che ha finanziato l’acquisizione ad ottobre 2022. Ma Musk ha spesso ribadito che il prezzo d’acquisto era elevato ...Roma, 31 mag. (askanews) - Elon Musk, sale sul suo jet privato per lasciare Pechino alla volta di Shanghai. Nella capitale cinese l'amministratore delegato di ...