Elon Musk e la Rivoluzione di Twitter | com’è cambiata la piattaforma e perché non è più affidabile

(Di martedì 30 maggio 2023) Le modifiche apportate dahanno profondamente influenzato l’aspetto e l’interazione degli utenti su. Come riporta “The News Times”,– poco dopo aver acquistato la– ha espresso il suo desiderio di voler trasformarein una “Superapp”. Simile all’applicazione cinese WeChat che combina diverse funzionalità come social media, messaggistica istantanea e servizi di pagamento.la? Le nuove spunte per gli account verificatiQuesta, però, rimane ancora un’ambizione. Ad oggiha apportato perlopiù modifiche di natura estetica, alterando ciò che gli utenti vedono sullae il ...

Per la prima volta negli ultimi tre annirimetterà piede in Cina. Il CEO di Tesla è intenzionato infatti a visitare il Paese asiatico entro la fine di questa settimana: in attesa di conferme ufficiali, alcune delle persone a ...Schmidt sostiene che l'amministratore delegato' accetta la morte dei conducenti come una conseguenza dell'avanzamento della tecnologia ' .non ha risposto a una richiesta di commento ...Il ceo della prima casa produttrice di auto elettriche, secondo indiscrezioni, volerà in Cina questa settimana, dopo un'assenza di tre annici riprova. Da oltre due anni ha tra i suoi obiettivi principali il raddoppio a 1 milione di veicoli della produzione nella gigafactory di Shanghai. Si tratta di un passaggio cruciale per ...

Twitter esce dall'accordo europeo sulle fake news: Elon Musk non puoi nasconderti Fanpage.it

Il CEO del marchio statunitense visiterà la Gigafactory di Shanghai e si incontrerà con alti funzionari cinesi ...Sistemi militari e turismo lanciano il fenomeno. Ma bisognerà pensare anche all'inquinamento causato dai satelliti che galleggiano ...