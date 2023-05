Elly Schlein ha perso | ma ecco a chi dà la colpa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 30 maggio 2023) Cappotto. Non c’è stata quasi partita. Il centrodestra ha vinto ovunque, tranne che a Vicenza. E ha conquistato piazze storicamente rosse, e apparentemente inespugnabili, come Pisa e Siena. Tanto che Giorgia Meloni ha potuto commentare che ormai non esistono più “roccaforti”. Quell’ “effetto” su cui avevano costruito la loro retorica nei giorni passati tutti i media progressisti, si è mostrato inesistente o già sparito. Sicuramente non un’ideale performativo. La realtà continua ad essere un’altra rispetto a quella raccontata o immaginata. Titoli come quello di Repubblica di alcuni giorni fa – “L’onda di destra si è fermata”- si sono dimostrati delle clamorose fake news. La neosegretaria del Pd non ha potuto fare altro che abbozzare e ammettere la sconfitta, addossando però la responsabilità di quanto accaduto non solo al Pd ma anche alle altre forze di sinistra ...