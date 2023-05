Elly Schlein dopo la sconfitta alle Comunali | datemi tempo | non statemi tutti addosso

(Di martedì 30 maggio 2023) «Il Pd dice no a tutto, come si fa a convincere gli elettori?», si chiede una europarlamentare. L’ipotesi di un mini rimpasto della segreteria. La richiesta dei dirigenti dem: «Basta fare da sola»

Missione rinviata. Niente Bruxelles. Ci sono le beghe romane da affrontare, le reazioni a una sconfitta alle amministrative andata decisamente peggio del previsto. È di prima mattina checambia programma. Chiama i suoi al Parlamento europeo e fa sapere: mi collegherò da remoto. Salta dunque sia la visita con tutto il gruppo del Partito socialista europeo, sia il faccia a ...Il silenzio di, o il suo flebile e tardivo pigolare, ne è la dimostrazione: Segretaria del partito che guida la Regione, ex Vicepresidente della Regione, ex Assessore al "patto per il ...Una "sconfitta netta". Un risultato negativo che nemmeno i suoi predecessori, Enrico Letta e Nicola Zingaretti , avevano mai registrato.lo ha ammesso. Ha convocato la segreteria del Partito democratico con urgenza e ha dato tre spiegazioni. Uno, "il vento a favore delle destre è ancora forte", e le recenti elezioni in ...

Dopo la batosta alle urne, alla segretaria (che cancella la trasferta a Bruxelles) viene recapitata la richiesta di una direzione nazionale da tenere nei ...Cappotto. Non c’è stata quasi partita. Il centrodestra ha vinto ovunque, tranne che a Vicenza. E ha conquistato piazze storicamente rosse, e apparentemente inespugnabili, come Pisa e Siena. Tanto… Leg ...