Elisa Isoardi torna su Rai Uno per condurre un programma molto amato

(Di martedì 30 maggio 2023) Importante novità pernella prossima stagione televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni l'ex compagna di Matteo Salvini tornerà protagonista su Rai Uno, dove è letteralmente cresciuta come conduttrice. L'ex Miss Cinema manca da qualche anno, più precisamente da quando nel 2020 è stato bruscamente chiuso La prova del cuoco. In questi tre anniha sperimentatocon altri progetti decisamente diversi dal solito: prima si è data da fare come concorrente a Ballando con le Stelle, poi è sbarcata come naufraga a L'Isola dei Famosi su Canale 5. Qualche mese fa il ritorno su Rai Due con Vorrei dirti che, un format inedito che però non ha riscosso grande successo, tanto da non andare oltre il 2% di share.è la nuova conduttrice ...

Estratto dell'articolo di Davide Maggio per www.davidemaggio.itPotrebbe chiamarsi benissimo Linea Rosa, ma soltanto per ciò che attiene alla conduzione. Lo storico programma green di Rai 1, nella sua versione 'life', in ...! La storia trae la Rai è sempre stata di alti e bassi. Dopo aver presentato La Prova del Cuoco, provando a sostituire un'insostituibile Antonella Clerici, i programmi ...Il timone, lasciato libero da Daniela Ferolla e Marcello Masi , sarà preso da Monica Caradonna edche si appresta quindi a tornare sulla rete ammiraglia della Tv di Stato dopo la non ...

Daniela Ferolla lascia Linea Verde: al suo posto arriva Elisa Isoardi (se non la silurano) Libero Magazine

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Grandi manovre in casa Rai con la conduttrice cuneese pronta a tornare sulla rete ammiraglia della Tv di Stato ...