Elezioni | l’analisi Cacciari a La7 | ‘Il Pd non fa politica fiscale redistributiva | M5s se ne frega del proprio radicamento Dove volete che vadano?’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Durissimo j’accuse del filosofo Massimoall’indirizzo del Pd e del M5s, all’indomani della sconfitta del centrosinistra in molti Comuni alleamministrative. Ospite di Otto e mezzo (La7),esordisce sottolineando il crollo del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati: “Il loro potere d’acquisto è inferiore a quello di 25 anni fa. Non c’è stata finora unain grado di intervenire su questo problema e manca qualsiasiveramente e seriamente. C’è l’evasionee cosa si è fatto? Non si sa. Questi grandi temi non vengono minimamente affrontati e non sono né nell’agenda di questo governo, né in quella del Pd, né in quella delle socialdemocrazie ...