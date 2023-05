Elezioni Comunali 2023 Lazio Dai ballottaggi escono tutti sindaci di centrodestra Ad Anagni Natalia | ad Aprilia Principi | a Rocca di Papa Calcagni ed a Velletri Cascella

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein interviene in diretta sulla sua pagina Instagram tre giorni dopo la netta sconfitta del PD ai ballottaggi delleLa segretaria del Partito Democratico Elly Schlein interviene in diretta sulla sua pagina Instagram tre giorni dopo la netta sconfitta del PD ai ballottaggi delleNonostante l'ampia vittoria del centrodestra allesiciliane, l'alleanza di governo vacilla ... In più letrapanesi sembrano essere determinate da più fattori. Il centrodestra si è ...

Elezioni e disastro Pd, l’esito delle comunali rinvigorisce la fronda interna: ridimensionate le aspettative per le europee ...Ricordiamo che questo turno ordinario di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si è svolto al primo turno domenica 14 e lunedì 15 maggio ...