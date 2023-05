Elezioni a senso unico | il centrodestra vince 10-4 E l' opposizione svanisce

Ma la sconfitta di ieri lascia anche intorno ai fedelissimi della segretaria undi allarme. La scalata al primo partito di opposizione finora era stata col vento in poppa, i primissimi scampoli ...Fabio, che sul suo sito per le, parlando di sè, si è definita "adorata figlia unica di babbo e mamma senesi, dal loro esempio ho imparato ildel dovere delle persone perbene che ...Netta vittoria del centrodestra nel turno di ballottaggio dellecomunali 2023 dopo la tornata del 14 e 15 maggio scorsi. Tra i 7 capoluoghi al voto (...giuste per esprimere il profondodi ...

Elezioni a senso unico: il centrodestra vince 10-4. E l'opposizione ... ilGiornale.it

Finisce con un punteggio impietoso: 10 a 3, forse 4 con Trapani alla sinistra. È la goleada del centrodestra, con il centrosinistra che al secondo giro di valzer perde ovunque e vince solo a Vicenza ...Si sono chiuse le urne per i ballottaggi che hanno coinvolto otto Comuni pugliesi. Unico capoluogo di provincia in Puglia è Brindisi dove vince Pino ...