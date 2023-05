“È un furto di democrazia | vogliono dare un seggio a Forza Italia” | il M5s occupa la Giunta per elezioni – Video

(Di martedì 30 maggio 2023) Alcuni componenti del gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera stannondo l’aula dellaper le, bloccandone i lavori. La protesta del M5s è mirata contro l’emendamento presentato dal deputato di, Pietro Pittalis, che prevede di fissare criteri diversi per il calcolo delle schede nulle e considerare valide anche quelle dell’uninominale in cui l’elettore ha segnato il simbolo di due liste a sostegno dello stesso candidato. La seduta è stata sospesa ed è stato convocato l’ufficio di presidenza. “La seduta delladelle– ha detto più tardi Gianluca Vinci di FdI al termine dell’ufficio di presidenza – è riconvocata alle 20 in un luogo da definire che sarà protetto dai commessi per evitare il blocco della seduta”. L'articolo ...

...segue ildi due pulmini per i disabili da un parcheggio comunale", dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale. "A nome del gruppo consiliare della...... a distanza di pochi giorni daldei due pulmini utilizzati dal Comune per il trasporto dei ... L'assessore, sostenuto nella sua azione dallaCristiana, sta svolgendo un'attività di ...Da una prima verifica, precisa il dicastero, non risultano compromissioni odi dati: i ...essere applicate le norme già previste per la difesa e la tutela dell'ordine pubblico e della".

“È un furto di democrazia, vogliono dare un seggio a Forza Italia”: il M5s occupa la Giunta per… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...