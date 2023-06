È record! 17 persone in orbita

(Di martedì 30 maggio 2023) Con la partenza dell'equipaggio cinese della Shenzhou-16, diretto alla Stazione Spaziale Tiangong, arriva a 17, anche se per poche ore, il numero di astronauti incontemporaneamente. Infatti si avvicina il rientro per i quattro della missione Axiom-2 sulla ISS. Ma intanto la Cina sogna la Luna.

...il certificato ufficiale del Guinness Anche il quantitativo di ingredienti utilizzati è da: ...condito con il miele locale in 15 chili.È stata impegnata nella lavorazione una squadra di 6..."Voglio ringraziare ancora una volta tutte leche anche quest'anno hanno reso la 151 Miglia ... Non è stato battuto il, ma è stata comunque un'edizione splendida", conclude Alessandro ...... scienziato sta per battere ildei 100 giorni sott'acqua: 'Ho rallentato l'invecchiamento ... Rispondendo agli appelli diffusi sui media e sulla rete, centinaia dihanno trascorso la notte ...

Record spaziale, 17 persone in orbita bassa Global Science

Seada da record nel villaggio Coldiretti al Rally di Sardegna a Olbia: 50,4 metri di lunghezza che poi saranno suddivisi in circa 600 porzioni da offrire alla degustazione dei presenti. (ANSA) ...Dal Sole 24 Ore dati inequivocabili. FdI: "Se ne parlerà lunedì in consiglio comunale" La rendicontazione ufficiale degli incassi 2022 da multe per violazione del codice della strada, colloca il Comun ...