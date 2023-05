È la Nba delle sorprese | Miami sfiderà Denver nella finalissima            

Leggi su agi

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Saràa sfidarenelle finali Nba: gli Heat si sono imposti 103-84decisiva gara-7 del TD Garden a Boston e hanno chiuso la serie sul 4-3 dopo essersi fatti rimontare da 3-0. Gara dominata dalla franchigia della Florida trascinata da un grande Jimmy Butler (28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), avanti nettamente già nel primo tempo (52-41 all'intervallo lungo) che poi ha dilagato nell'ultimo quarto. Aveva fatto quindi benea prenotare in anticipo i voli pernotte italiana tra giovedì e venerdì sarà al Pepsi Center in Colorado per il primo attoFinals. L'eventuale gara 7 è in programma il 16 giugno.si regala così il titolo della Eastern Conference e la seconda finale nelle ultime quattro edizioni, ...