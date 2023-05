È la Nba delle sorprese | Miami sfiderà Denver nella finalissima            

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Saràa sfidarenelle finali Nba: gli Heat si sono imposti 103-84decisiva gara-7 del TD Garden a Boston e hanno chiuso la serie sul 4-3 dopo essersi fatti rimontare da 3-0. Gara dominata dalla franchigia della Florida trascinata da un grande Jimmy Butler (28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), avanti nettamente già nel primo tempo (52-41 all'intervallo lungo) che poi ha dilagato nell'ultimo quarto. Aveva fatto quindi benea prenotare in anticipo i voli pernotte italiana tra giovedì e venerdì sarà al Pepsi Center in Colorado per il primo attoFinals. L'eventuale gara 7 è in programma il 16 giugno.si regala così il titolo della Eastern Conference e la seconda finale nelle ultime quattro edizioni, ...

forza mentale nonmancata ai ragazzi di Spoelstra, i quali hanno raggiunto in finale i Denver Nuggets, finora mai sconfitti in casa nei play - off e con un record di 53 - 29 nella Regular Season ...... insospettabili e assurde della storia recente, una storia che, in passato, non sicerto negata colpi di scena a grappolo. Seconda contro ottava, con Miami chediventata soltantoseconda ...B utler il braccio, coach Spoelstramente, poi c'lui. Pat Rileyl'eminenza grigia, ormai anche per il colore dei capelli, dei Miami Heat che hanno stupito il mondo conquistando le Finalsda ottava testa di serie. Non perderti ...