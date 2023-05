“È il corpo di Luca” Scomparso da giorni | trovato morto il maresciallo che ha indagato sulla strage di Erba

(Di martedì 30 maggio 2023) Tragedia nei boschi di Lecco, ildelNesti è statonella mattinata di oggi. Erada cinque. Secondo quanto apprende l’Ansa il militare si sarebbe allontanato volontariamente dopo una discussione famigliare, portando con sé l’arma di ordinanza. Il carabiniere si è probabilmente ucciso, e adesso spetterà alle autorità locali fare lucetragica vicenda. A dare l’allarme erano stati, sembra, i famigliari dell’uomo. >“C’era anche lei”. Terremoto in Turchia: tv in lutto, speranze finite per l’attrice scomparsa Le ricerche erano scattate immediatamente ma col passare delle ore in pochi pensavano di riuscire a trovare il carabiniere ancora in vita, e purtroppo quei timori si sono rivelati fondati. ...

Il suosenza vita era in una zona boschiva non lontano da casa, tra Lambrugo (Como) e Costa Masnaga (Lecco). Il marescialloNesti, 55 anni, era il comandante della stazione carabinieri di Costa ...Indagò sulla strage di Erba: carabiniere di 55 anni trovato morto E' stato trovato mortoNesti, 55 anni, il luogotenente dei carabinieri della stazione di Costa Masnaga, in provincia

Il carabiniere Luca Nesti si era allontanato dalla propria abitazione mercoledì scorso, portando con sé la pistola d'ordinanza. Indagini in corso ...Il sottufficiale Luca Nesti era noto per essersi occupato come vicecomandante della stazione di Erba del caso di Rosa e Olindo ...