(Di martedì 30 maggio 2023) Caporetto: lanon molla. All’indomani del primo turno di questa tornata di elezioni amministrative, La Repubblica titolò tutta pagina “disi è” perché loro – quelli di Repubblica – sono un giornale che ha il polso del Paese Bene. Ieri, turno di ballottaggio, il centroha vinto a valanga ovunque meno che a Vicenza, non a caso l’unica città il cui candidato della sinistra ha tenuto bene alla larga la neosegretaria Elly. Per la sinistra, è l’ennesima Caporetto sconfitta anche nelle sue roccaforti, battuta anche dove si presentava in tandem con i 5 stelle. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/05/As-Np-1-13.mp4 Insomma, non solo non c’è alcun effetto, ma neppure un effetto Fabio ...

... ovviamente non sulla realtà degli ultimi tre anni " a causa della pandemia " ma soprattutto a causa del numero enorme di casisfugge al controllo perché, per, le vittime non necessitano ...Ma è stata la mia. Ho potuto avere un rapporto più aperto con mia madre. Lei è molto ... prendi un pezzo di carta e vai in banca, come succedeva negli anni '70 a tutti quellinon avevano né ...Io con i miei genitori ho un rapporto fantastico, ma conosco tante personela famiglia se la ... La miapiù grande è avere tante belle persona accanto, mi sento molto fortunata".

E fortuna che “l’onda di destra s’è fermata”: che batosta per Schlein Nicola Porro

Si autodefinisce “attore cerniera”, fra il teatro degli anni ‘70, dov’era un allievo dei giganti, e il cinema, dove attraverso tre ...Previsioni zodiacali e oroscopo per la giornata di mercoledì 31 maggio 2023: problemi lavorativi per il Toro, Leone in risalita ...