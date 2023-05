Dzeko re d’Arabia? Pazza offerta dell’Al-Hilal

Una stagione da chiudere alla grandissima con la finale di Champions League con l' Inter . Poi, il futuro tutto da decidere. Edintentato in queste ore dell'Saudita da cui sarebbe arrivata una proposta vantaggiosa da parte dell' Al - Hilal . Stando a quanto riporta Footmercato , il club arabo avrebbe infatti ......dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio in...deciso di convocare nonostante il grave infortunio al tendine'Achille ... In attacco spazio ae Lautaro Martinez ma Lukaku insidia il ...Lautaro Martinez ed Edinhanno fatto tutto quello che ... Anche i numeri,'altronde, sono dalla parte dell'Inter e del suo ... ma nemmeno quello con Brahim Diaz trequartista, come in...

Dalla Francia, Inter: biennale dall'Arabia Saudita per Dzeko Sportitalia