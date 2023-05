Ducati | divertimento assicurato con l’Hypermotard 950 RVE

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 maggio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) –950 è la fun bike dipensata per tutti gli appassionati che vogliono essere protagonisti di avventure adrenaliniche insieme alla propria moto. Sportiva e divertente,unisce prestazione esuberanti a un’elettronica raffinata che ne garantisce il pieno controllo in ogni situazione. Ispirata al mondo dei supermotard,950 è una moto dal carattere giovane che fa della sua caratteristica principale. Il look aggressivo invita a salire in sella per vivere un’esperienza di guida di puro, supportata dalla tecnologia delledi ultima generazione. Per il 2024, la versione Hypermotard 950 RVE cambia look e si aggiorna con la nuova veste grafica chiamata Graffiti Livery Evo.La ...