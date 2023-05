Droni su Mosca | il primo attacco a un' area civile in Russia dall' inizio della guerra

Anchenella notte ha subito un attacco diche ha causato "danni minori" a due diversi edifici. È stato l'attacco più grave controda quello denunciato dalla Russia nella notte del 2 ...L'Ucraina sta cercando di spingere la Russia a una spirale di rappresaglie e di "terrorizzare i russi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo gli attacchi dioggi su. "Sono preoccupato - ha detto Putin, citato dall'agenzia Tass - dai tentativi di provocare una risposta dalla Russia. Vedremo cosa fare a proposito di questo". . 30 maggio 2023Conferma: isul Cremlino erano ucraini A Kyiv, tra il bunker e McDonald's, pure la voglia di normalità è sotto attacco La Russia ha bombardato un ospedale a Dnipro

Raid di droni su Mosca, colpiti due edifici: "Terrorismo", per la Russia. Attacchi su Kiev, un morto

Agenzia Leader Wagner a giornalista russo, secondo Isw – “Se stai iniziando una guerra, per favore abbi carattere, volontà e attributi d’acciaio – e solo allora sarai in grado di… Leggi ...Un raid sulla capitale ha danneggiato due edifici residenziali, nello stesso giorno in cui a Kyiv si sono registrati una raffica di attacchi aerei. L'Ucraina nega di essere coinvolta, ma è la prima vo ...