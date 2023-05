Droni su Mosca | fallimento operativo ma vittoria strategica

Leggi su formiche

(Di martedì 30 maggio 2023) Nella notte tra il 29 e il 30 Maggio il quartiere moscovita di Cheremuski, situato nella periferia sud-occidentale della città, è stato oggetto di un attacco condotto da alcunial momento non meglio identificati. Le autorità russe hanno confermato l’attacco, affermando che tutti isono stati neutralizzati e che i danni si limitano al danneggiamento di alcuni edifici. Il sindaco di, Sergey Sobyanin, ha affermato che “due persone hanno richiesto assistenza medica, ma sono state soccorse immediatamente dal personale presente sul posto. Non c’è stato nessun ricovero in ospedale”. Il numero diimpiegati nell’attacco non è ancora chiaro. Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa il numero totale di apparecchi coinvolti ammonta a otto, aggiungendo che “tre di questi sono stati ...