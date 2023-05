Drammatico incidente in Italia | scuolabus finisce fuori strada | a bordo 20 bambini

(Di martedì 30 maggio 2023) C’è stato unoggi in. Uno, che trasportava circa venti, è finito. La notizia ha allarmato tutti, soprattutto perchè, stando alle prime informazioni, ci sarebbero anche alcuni feriti tra i. Sul luogo dell’sono intervenuti immediatamente i sanitari e i vigili del fuoco. Sono stati inviati anche due elicotteri dei pompieri e l’elisoccorso. (Continua…) Leggi anche: Tragicoper il conduttoreno: operato al volto Leggi anche: Lo storico volto del web è morto in un tragicooggi in, coinvolto uno ...

...e Keanu Reeves (di nuovo insieme su un set oltre dieci anni dopo Speed ) in un filmdel ... Ma il suo mondo va in mille pezzi quando sopravvive ad un terribileed esce dalla clinica ...Unincendio in una stanza d'ospedale a Vienna ha provocato la morte di tre pazienti e il ... Ora si tratta di chiarire il corso dell'senza soluzione di ...All'elenco delle vittime, si aggiunge anche quello dei feriti gravi: sono quattro quelli registrati tra cui una bimba di sei anni rimasta coinvolta in una Pomezia. Si allunga ...

Un altro drammatico incidente nella notte, un motociclista di 57 anni muore sul colpo CesenaToday

Al momento il cantiere è sotto sequestro. Previa autorizzazione del magistrato di turno si sta procedendo al recupero della salma ROCCA IMPERIALE (CS) – Ancora un tragico incidente sul lavoro. L’ennes ...Non ce l’ha fatta Devid Skowronek: il 42enne è morto nell’incidente stradale su via Palmiro Togliatti. La sua auto si è schiantata contro un albero.