Douglas Costa nei guai | mandato d' arresto dal Brasile | ecco cosa rischia

, calciatore brasiliano ex Juventus potrebbe dover scontare un anno di carcere nel suo paese. I dettagli Secondo quanto riportato da ESPN e O'Globo, l'ottavo tribunale di Porto Alegre e ...Secondo quanto riportato da O'Globo ,potrebbe presto finire in carcere dopo le accuse dell'ex compagna per il mancato mantenimento dei figli .Commenta per primo La Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul ha emess o un mandato d'arresto per, ex esterno offensivo di Juventus e Bayern Monaco oggi tesserato con il Los Angeles Galaxy. Il 32enne brasiliano sarebbe accusato di non aver rispettato i pagamenti per il mantenimento ...

Mandato d'arresto per Douglas Costa: un anno per il mancato pagamento del mantenimento dei figli Sport Fanpage

Il calciatore ex Juventus è finito nel mirino della giustizia brasiliana per il mancato pagamento degli alimenti dei figli. Adesso rischia un anno di carcere ...La Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul ha emesso un mandato d’arresto per Douglas Costa, ex esterno offensivo di Juventus e Bayern Monaco oggi tesserato con il Los Angeles Galaxy Il 32enne brasil ...