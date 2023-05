Dopo la disfatta del Pd volano gli stracci contro Schlein

Una, si commenta e si riconosce anche da parte di Schlein, che racconta, diremmo noi, ... a motivo di un capriccioso ritorno alle urnequindici giorni, con evidente dispendio di danaro ..."Diamoci una mossa o rischiamo che Meloni governi per vent'anni". Elly batti un colpo. Il giornolaalle amministrative dagli alleati e dal partito arriva la richiesta di un segnale. La segretaria annulla la missione a Bruxelles e si dedica a quello che meno ama fare: occuparsi del ...Il tempismo non è casuale: "Quando si andrà alle urnela metà di luglio saranno in pieno ... La sconfitta è maturata in seguito allatotale di Podemos e Ciudadanos, i due partiti social ...

«Schlein agisce troppo da sola, una disfatta»: lo psicodramma del Pd dopo le elezioni Corriere della Sera

Jayson Tatum, limitato da un infortunio alla caviglia, parla dopo ala disfatta di gara 7, persa 103-84 contro i Miami Heat Ad un passo dall’impresa, i Boston Celtics si fermano e non riescono… Leggi ...Dopo la batosta alle urne, alla segretaria (che cancella la trasferta a Bruxelles) viene recapitata la richiesta di una direzione nazionale da tenere nei ...