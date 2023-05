Donnalisi ai ferri corti? Uno dei due sarebbe pronto a dire basta!

(Di martedì 30 maggio 2023) Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamariaro ai. A sollevare il dubbio è Gabriele Parpiglia Sulle pagine social di The Pipol Gossip, Gabriele Parpiglia sgancia una bomba sui. Il post carosello titola: The Pipol Gossip, riportando il botta e risposta tra un utente e Antonella pone una domanda chiara e precisa circa un’ipotetica crisi tra Edoardo e Antonella. Dando agli utenti una risposta altrettanto limpida e senza mezze misure: “pare proprio di sì”. A seguire, Parpiglia pubblica il post su Twitter di Antonella Fiordelisi e lascia ben poco all’immaginazione mandando in tilt centinaia di fan e addicted della coppia. Antonellaquindi pronta abasta e a mettere un punto alla relazione? La Fiordelisi, stando al cinguettio pubblicato con tanto ...

Arriva poi lo scatto con i, coppia che sappiamo non essere particolarmente simpatica ad Oriana, in particolar modo Antonella. Sulla pagina ufficiale de Le Iene, arriva la segnalazione che ...Arriva poi lo scatto con i, coppia che sappiamo non essere particolarmente simpatica ad Oriana, in particolar modo Antonella. Sulla pagina ufficiale de Le Iene, arriva la segnalazione che ...