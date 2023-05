Donna trans manganellata | Luxuria | “Agenti denunciati? Col ddl Zan | oltre all’odio razziale | ci sarebbe l’aggravante dell’identità di genere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) “Quando hanno arrestato Matteo Messina Denaro, lo hanno preso a braccetto e lo hanno accompagnato. Lui non ha opposto resistenza, ma neanche questastava opponendo resistenza all’arresto, perché io quel video l’ho visto bene, anche se mi fa sempre male riguardarlo”. Sono le parole pronunciate a Uno, Nessuno,100Mila (Radio24) da Vladimir, che commenta il pestaggio subito da Bruna, laessuale brasiliana di 42 anni accerchiata da 4della Polizia locale di Milano e poi colpita con calci, manganello e spray al peperoncino. Il legale di Bruna ha depositato in procura una querela per tortura, minacce aggravate, lesioni personali aggravate dall’abuso della funzione pubblica e dalla discriminazione etnica,e religiosa. Tre dei ...