Docente aggredita | Pellai | “Il nostro sistema educativo deve smettere di pensare ai voti Non comprendiamo i disagi degli studenti”

(Di martedì 30 maggio 2023) Lo psicologo dell'età evolutiva Alberto, in un'intervista con Huffington Post, ha condiviso le sue riflessioni sulla salute psicologica dei giovani di oggi e il loro rapporto con la scuola, sottolineando come strumenti tradizionali qualie registro elettronico possano essere contraproducenti per lo sviluppo personale. L'articolo .

Leggi Anche Abbiategrasso (Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce lacon un coltello In ospedale ci sono anche i figli della. 'Uno ha esattamente l'età dello studente che l'ha colpita', ha evidenziato il marito al Corriere della Sera . Elisabetta Condò è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polso ...Uno studente 16enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato la sua insegnante di Storia, Elisabetta Condò, presso l'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, ...... 51 anni,di italiano e storia nell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso. "Siamo entrati ... E ora, ora che una professoressa è stata, ora che un ragazzo ha rovinato con un gesto ...

"È stato lui, non me l'aspettavo". Ha avuto solo la forza per pronunciare queste parole Elisabetta Condò, la prof aggredita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso. A riferirlo è il m ...E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, Milano (ANSA) ...