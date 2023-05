Docente aggredita | parla Galiano | “Basta con l’immagine di incapaci ruba stipendio | dobbiamo sostenere gli insegnanti”

Allahanno riscontrato 3 ferite alla testa da 20 centimetri, la frattura dell'osso parietale sul lato destro, il collasso di una piccola porzione del cranio , un'altra ferita profonda 10 ...... dove gli hanno anche medicato le ferite superficiali all'avambraccio che si è inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la51enne Elisabetta Condò. I ...Lo psicologo dell'età evolutiva Alberto Pellai, in un'intervista con Huffington Post, ha condiviso le sue riflessioni sulla salute psicologica dei giovani di oggi e il loro rapporto con la scuola, ...

Docente aggredita, Crepet: “La scuola è fallita, i genitori hanno rinunciato a educare i figli. Gli fanno tutto, dallo zainetto in poi” Orizzonte Scuola

"È stato lui, non me l'aspettavo". Ha avuto solo la forza per pronunciare queste parole Elisabetta Condò, la prof aggredita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso. A riferirlo è il m ..."E' un fatto molto grave e lo stato dovrà chiedere il risarcimento per i danni di immagine per fatti come quello di Abbiategrasso. Ricevo report inquietanti sui docenti aggrediti. Bisogna riflettere s ...