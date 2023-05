Docente aggredita | lo studente è stato arrestato per tentato omicidio aggravato Oltre un mese di prognosi per l’insegnante

... 51 anni,di italiano e storia nell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso. "Siamo entrati ... E ora, ora che una professoressa è stata, ora che un ragazzo ha rovinato con un gesto ...'Quando mi chiedono: Filippo, come miglioreresti tu la scuola Cosa faresti Io rispondo sempre allo stesso modo: ripartirei dalla centralità della figura del' , afferma Caccamo. Il comico ...In classe c'è ladi italiano e storia: passa fra i banchi, dispensa consigli, poi dice al 16enne che poco dopo sarà interrogato per recuperare un'insufficienza. Lui farfuglia qualcosa, non si ...

Docente aggredita, Crepet: “La scuola è fallita, i genitori hanno rinunciato a educare i figli. Gli fanno tutto, dallo zainetto in poi” Orizzonte Scuola

Il docente e comico Filippo Caccamo, in un video postato sui canali social ufficiali, commenta la tragica aggressione realizzata da uno studente ai danni della sua insegnante.Docenti aggrediti, autolesionismo. Gli ultimi episodi accendono i riflettori sulla crisi degli adolescenti. Parla Antonella Elena Rossi ...