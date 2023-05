Disastro Schlein il Pd naufraga in tutta Italia e lei trova l’alibi | Vento di destra

... il risultato è stato ugualmente tra il deludente e iltotale. Fa pensare che a Vicenza il candidato Giacomo Passomai abbia preteso che Ellye gli altri dirigenti del partito non si ...Dietrosi sta vedendo che c'è poco, molto poco, e d'altra parte non si recupera ildel lustro zingarettian - lettiano in pochi mesi specie con un gruppo dirigente senza voce. Ed è ...in Toscana Se in Spagna il premier Pedro Sánchez ha perso nettamente le elezioni amministrative e si è dimesso portando il Paese alle urne alla fine di luglio, in Italia la storia è ...

Ballottaggi, vittoria netta del Centrodestra. Disastro Schlein in Toscana Affaritaliani.it

La sconfitta è dolorosa, ma paradossalmente ciò che al Nazareno brucia di più è proprio l’unica vittoria raccolta dal Pd nei ballottaggi, a Vicenza ...L'effetto Schlein esiste solo sui giornali. Il Partito Democratico versa in profonda crisi di consenso da Nord a Sud in Italia.